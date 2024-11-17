Разгром 4:0 определил четвертьфиналиста Лиги наций

Сборная Нидерландов по футболу одержала крупную победу над Венгрией и вышла в четвертьфинал за тур до окончания группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена" и завершилась со счетом 4:0. Голы забили Вут Вегхорст (21-я с пенальти), Коди Гакпо (45+12-я с пенальти), Дензел Думфрис (64-я) и Теун Коопмейнерс (86-я).

Нидерландцы с 8 очками сохранили за собой второе место в группе 3 дивизиона А Лиги наций, а венгры с 5 очками находятся на третьей строчке.

19 ноября сыграют Венгрия - Германия, Босния и Герцеговина - Нидерланды.

Германия со счетом 7:0 выиграла матч Лиги наций

Напомним, в высшем дивизионе команды соревнуются, чтобы стать чемпионами Лиги наций. Победители и обладатели вторых мест в группах дивизиона А проведут друг с другом по матчу дома и на выезде в рамках 1/4 финала в марте следующего года, после чего четыре сильнейшие сборные выйдут в финальную стадию, которая состоится в июне 2025-го.