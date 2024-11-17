Мексиканский чемпион отменил сенсацию в главном бою вечера

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились чемпионы первого тяжелого веса по версиям WBA и WBO мексиканец Хильберто Рамирес (47-1, 30 КО) и британец Крис Биллэм-Смит (20-2, 13 КО) соответственно, передают Vesti.kz.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Рамиреса судейским решением (116-112, 116-113, 116-112).

Стоит отметить, что Рамирес как-то вальяжно начал бой, затем все наверстал и довел его до победы, тем самым отменив сенсацию. Для мексиканца это 47-я победа на профи-ринге при одном поражении, которое он потерпел два года назад от россиянина Дмитрия Бивола (23-1, 12 КО). Биллэм-Смит, в свою очередь, потерпел вторую неудачу при 20 выигрышах.