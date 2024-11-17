Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 07:09
 

Мексиканский чемпион отменил сенсацию в главном бою вечера

  Комментарии

Поделиться
Мексиканский чемпион отменил сенсацию в главном бою вечера ©x.com/DAZNBoxing

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились чемпионы первого тяжелого веса по версиям WBA и WBO мексиканец Хильберто Рамирес (47-1, 30 КО) и британец Крис Биллэм-Смит (20-2, 13 КО) соответственно, передают Vesti.kz.

Поделиться

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились чемпионы первого тяжелого веса по версиям WBA и WBO мексиканец Хильберто Рамирес (47-1, 30 КО) и британец Крис Биллэм-Смит (20-2, 13 КО) соответственно, передают Vesti.kz.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Рамиреса судейским решением (116-112, 116-113, 116-112).

Стоит отметить, что Рамирес как-то вальяжно начал бой, затем все наверстал и довел его до победы, тем самым отменив сенсацию. Для мексиканца это 47-я победа на профи-ринге при одном поражении, которое он потерпел два года назад от россиянина Дмитрия Бивола (23-1, 12 КО). Биллэм-Смит, в свою очередь, потерпел вторую неудачу при 20 выигрышах.

Рамирес Хильберто Профессиональный бокс Мексика

Реклама

Живи спортом!