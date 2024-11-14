Сборная Казахстана сотворила громкую сенсацию в отборе на Евро

Юношеская сборная Казахстана по футболу (до 19 лет) стартовала с победы в отборе на ЕВРО-2025, сообщают Vesti.kz.

В первом матче квалификации в группе 1, который прошел в Ассене (Нидерланды) подопечные Александра Кузнецова обыграли сборную Украины со счетом 2:1.

В составе сборной Казахстана дублем отметился Тамерлан Агиманов, отличившийся на девятой и 35 минуте. Один из мячей он забил прямым ударом с углового. Видео гола можно посмотреть ниже.

За сборную Украины гол забил Матвей Пономаренко, отличившийся с пенальти на 62-й минуте.

В другом матче квартета сборная Нидерландов обыграла Словению - 2:0.

В следующем матче команда Кузнецова сыграет 16 ноября с Нидерландами, а словенцы в этот день встретятся с Украиной.

Отметим, что юношеская сборная Украины предыдущего созыва на Евро-2024 дошла до 1/2 финала.