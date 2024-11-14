Черчесов назвал главного фаворита группы Казахстана в Лиге наций 

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче с национальной командой Австрии в Лиге наций, передают Vesti.kz.

Игра пройдет сегодня, 14 ноября в Алматы. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

"Австрия, Норвегия и Словения довольно сильны, они примерно на одном уровне, но австрийцы как-то свежее играют. Не зря же они так легко обыграли Норвегию (5:1). Поэтому они фавориты на победу в группе. Но мы сделаем все возможное, чтобы набрать очки… Уверяю, это будет совершенно другая игра, чем в Линце. На этот раз австрийцам придется долго к нам лететь. В поединке, состоявшемся месяц назад, мы сыграли не то чтобы плохо, но допустили несколько больших ошибок", - приводит слова Черчесова Kicker.