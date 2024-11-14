Казахстан - Австрия: прямая трансляция матча Лиги наций

Сегодня, 14 ноября, сборная Казахстана по футболу сыграет в домашнем матче Лиги наций с Австрией, сообщают Vesti.kz.

Встреча пятого тура пройдет на "Центральном" стадионе в Алматы и начнется в 20:00. Начало трансляции на телеканале Qazsport в 19:50.

Трансляция на телеканале Qazsport

Напомним, в первой встрече этих команд в Линце, австрийцы одержали разгромную победу со счетом 4:0.

После четырех туров, Казахстан, занимает последнее, четвертое место. На счету команды Станислава Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.