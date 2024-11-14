Стало известно будущее Черчесова в сборной Казахстана

Вопрос о будущем Станислава Черчесова в сборной Казахстана на данный момент не стоит на повестке дня, сообщают Vesti.kz со ссылкой на издание "ВсеПроСпорт".

8 ноября Адилет Барменкулов официально объявил о своем уходе с поста президента КФФ.

"Что касается будущего Черчесова, этот вопрос сейчас вообще не рассматривается, сначала команде надо закончить цикл в Лиге наций", - сообщил источник.

Отметим, что в связи с отставкой Барменкулова Черчесов выступил с заявлением о своем будущем в сборной Казахстане.

Напомним, Черчесов был представлен в качестве главного тренера национальной команды летом. Под его руководством сборная Казахстана провела четыре матча, один раз сыграв вничью и трижды проиграв с общим счетом 0:8.

Сегодня, 14 ноября национальная команда сыграет в пятом туре Лиги наций против Австрии. Матч пройдет в Алматы.