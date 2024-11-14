Стало известно, почему у казахстанских боксеров проблемы в профи: на помощь позвали Головкина

Заслуженный тренер Казахстана, советник президента Казахстанской федерации бокса Турсунгали Едилов назвал три причины, почему казахстанским боксерам так трудно добиваться успехов на профессиональном ринге, передают Vesti.kz.

"Первая причина: многие наши боксеры переходят в профи, но их там никто не ждет, - объяснил "Дяде Ване" Едилов. - Для раскрутки нужен грамотный промоутер, который может "пробить" кассовые бои своих подопечных. Авторитетных организаторов, таких как Боб Арум или Оскар де ла Хойя, слишком мало, а боксеров, желающих себя попробовать в профессионалах, наоборот, слишком много. К матерым промоутерам надо еще суметь попастьв обойму".

Также тренер отметил фактор зрелищности, необходимый на профи-ринге, который не хватает боксерам-любителям.

"Вторая причина: олимпийский чемпион – он лучший в любителях, а в профи – никто. Право пробиться в топы надо заработать кровью и потом. За рубежом бойцов отбирают по зрелищности. Этого компонента в современном любительском боксе, увы, становится все меньше и меньше. Казахстанские боксеры – не исключение".

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В заключение Едилов добавил, что экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин мог бы в будущем примерить на себя новую роль - промоутера и помочь с продвижением казахстанских боксеров.

"Третья причина: нам нужен собственный авторитетный промоутер, который бы продвигал казахстанских бойцов на мировой арене. Мне кажется, в перспективе это может получиться у Геннадия Головкина. Всю кухню он прекраснознает и лично знаком с воротилами профи-бокса".

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Напомним, Головкин на профи-ринге одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

С февраля Головкин возглавляет НОК, а также является председателем олимпийской комисии World Boxing, куда недавно вступил Казахстан.

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