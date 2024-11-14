Стало известно, почему у казахстанских боксеров проблемы в профи: на помощь позвали Головкина
Заслуженный тренер Казахстана, советник президента Казахстанской федерации бокса Турсунгали Едилов назвал три причины, почему казахстанским боксерам так трудно добиваться успехов на профессиональном ринге, передают Vesti.kz.
Заслуженный тренер Казахстана, советник президента Казахстанской федерации бокса Турсунгали Едилов назвал три причины, почему казахстанским боксерам так трудно добиваться успехов на профессиональном ринге, передают Vesti.kz.
"Первая причина: многие наши боксеры переходят в профи, но их там никто не ждет, - объяснил "Дяде Ване" Едилов. - Для раскрутки нужен грамотный промоутер, который может "пробить" кассовые бои своих подопечных. Авторитетных организаторов, таких как Боб Арум или Оскар де ла Хойя, слишком мало, а боксеров, желающих себя попробовать в профессионалах, наоборот, слишком много. К матерым промоутерам надо еще суметь попастьв обойму".
Также тренер отметил фактор зрелищности, необходимый на профи-ринге, который не хватает боксерам-любителям.
"Вторая причина: олимпийский чемпион – он лучший в любителях, а в профи – никто. Право пробиться в топы надо заработать кровью и потом. За рубежом бойцов отбирают по зрелищности. Этого компонента в современном любительском боксе, увы, становится все меньше и меньше. Казахстанские боксеры – не исключение".
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В заключение Едилов добавил, что экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин мог бы в будущем примерить на себя новую роль - промоутера и помочь с продвижением казахстанских боксеров.
"Третья причина: нам нужен собственный авторитетный промоутер, который бы продвигал казахстанских бойцов на мировой арене. Мне кажется, в перспективе это может получиться у Геннадия Головкина. Всю кухню он прекраснознает и лично знаком с воротилами профи-бокса".
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Напомним, Головкин на профи-ринге одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.
С февраля Головкин возглавляет НОК, а также является председателем олимпийской комисии World Boxing, куда недавно вступил Казахстан.
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