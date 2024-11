Иньеста купил футбольный клуб

©Depositphotos.com/Maxisports

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста стал совладельцем датской футбольной команды второго дивизиона "Хельсингер" через свою компанию Never Say Never (NSN), передают Vesti.kz.