Иньеста купил футбольный клуб

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста стал совладельцем датской футбольной команды второго дивизиона "Хельсингер" через свою компанию Never Say Never (NSN), передают Vesti.kz.

"Мы хотим, чтобы команда улучшалась год от года, чтобы из молодежной академии выходили игроки, чтобы команда совершенствовалась в плане оснащения и чтобы люди гордились своей командой", - сказал Иньеста датскому телеканалу TV2.

В четверг Иньеста посетил объекты клуба, встретился с тренерским штабом и игроками.

"После окончания профессиональной карьеры для меня очень важно начать новый этап жизни, привнести свой опыт в такой клуб, как "Хельсингер" - первый проект в захватывающем альянсе между NSN и Stoneweg. Это отличная возможность узнать футбол с другой стороны", - цитирует Андреса пресс-служба датского клуба.

По информации Sport.es, NSN приобрела контрольный пакет акций клуба вместе с испано-швейцарской фирмой Stoneweg, возглавляемой Жауме Сабатером, который также посетил Данию вместе с бывшим игроком "Барселоны".

40-летний Иньеста - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2001 по 2018 год. Также защищал цвета японского "Виссел Кобе", "Эмирейтс" из ОАЭ и сборной Испании. В октябре объявил о завершении игровой карьеры.