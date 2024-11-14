Неймар собрался купить родной клуб: известна сумма сделки

Бразильская звезда Неймар может стать владельцем "Сантоса" - клуба, который дала ему путевку в большой футбол. По информации репортера Давида Чинайи, отец футболиста предложил приобрести клуб за крупную сумму, из которой часть планируется направить на погашение долгов команды, выступающей в этом сезоне в Серии B, передают Vesti.kz.

"Отец Неймара предложил 1,3 миллиарда реалов (213 миллионов евро) за "Сантос", из которых 800 миллионов будут направлены на погашение долгов клуба. Президент клуба Марсело Тейшейра отказался комментировать возможную сделку, пока не получит официальное предложение, которое можно будет представить консультативному совету клуба, которым он руководил долгие годы, - написал Чинайи в соцсети Х.

Клуб также воздерживается от заявлений по поводу возможного возвращения Неймара.

Однако, по мнению нескольких ключевых советников, если фонд отца Неймара внесет от 700 до 800 миллионов реалов (130 миллионов евро) и покроет задолженность, предложение будет одобрено. Многие в руководстве поддерживают эту идею и считают соглашение перспективным для клуба", - добавил журналист.

Если сделка состоится, Неймар вместе со своим отцом присоединятся к руководству "Сантоса" и возьмут управление клубом в свои руки. Семья планирует не только вернуть команде ее былую славу, но и наладить финансовую стабильность.

Покупка клуба станет новым этапом в жизни бразильца - теперь он попробует себя в роли бизнесмена и управленца клуба, где началась его футбольная карьера.

Однако есть важное условие: клуб должен погасить долг в размере 570 миллионов реалов в течение ближайших шести месяцев.

Pessoalmente vou dar minha opinião sobre o eventual acordo pai de Neymar e o fundo que ele administra, se aportar de 700 a 800 milhões já paga do as dívidas o @SantosFC aceitará, vários conselheiros chefes são a favor do acordo. — David Chinaglia (@DavidChinaglia) November 13, 2024

Неймар - воспитанник "Сантоса", где он играл до лета 2013 года, после чего перешел в "Барселону".

В августе 2023 года бразилец стал игроком "Аль-Хиляля", но за это время провел всего 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Бразилец вновь выбыл из-за травмы.

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