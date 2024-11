Неймар собрался купить родной клуб: известна сумма сделки

Бразильская звезда Неймар может стать владельцем "Сантоса" - клуба, который дала ему путевку в большой футбол. По информации репортера Давида Чинайи, отец футболиста предложил приобрести клуб за крупную сумму, из которой часть планируется направить на погашение долгов команды, выступающей в этом сезоне в Серии B, передают Vesti.kz.

Клуб также воздерживается от заявлений по поводу возможного возвращения Неймара.

Если сделка состоится, Неймар вместе со своим отцом присоединятся к руководству "Сантоса" и возьмут управление клубом в свои руки. Семья планирует не только вернуть команде ее былую славу, но и наладить финансовую стабильность.

Покупка клуба станет новым этапом в жизни бразильца - теперь он попробует себя в роли бизнесмена и управленца клуба, где началась его футбольная карьера.

Однако есть важное условие: клуб должен погасить долг в размере 570 миллионов реалов в течение ближайших шести месяцев.

Pessoalmente vou dar minha opinião sobre o eventual acordo pai de Neymar e o fundo que ele administra, se aportar de 700 a 800 milhões já paga do as dívidas o @SantosFC aceitará, vários conselheiros chefes são a favor do acordo.