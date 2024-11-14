"Барселону" лишили "нового Месси"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о перспективах новой звезды каталонской "Барселоны" Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

17-летнего вингера часто сравнивают с экс-лидером "сине-гарантовых" Лионелем Месси. Однако функционер считает, что достичь уровня аргентинца почти невозможно.

"Я вижу его (Ламина) среди великих, но чтобы стать "новым Месси"... Сегодня, может быть, он обладает такими же качествами, что Лео в его возрасте, но Месси – это история футбола, он лучший игрок в истории футбола. Это справедливо для любого игрока – ровесника Ямаля: чтобы стать таким, как Месси, нужно оставаться на вершине много лет. Я думаю, что невозможно оставаться в элите так долго, как Месси. Ламин – совершенно другой игрок, это точно", – приводят Тебаса Marca.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и восемь результативных передач.

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Месси находился в системе "Барселоны" с 2000 по 2021 год. За этот период он принял участие в 778 матчах за каталонцев во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

В составе "сине-гранатовых" Лео стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны. Четырежды Месси выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

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