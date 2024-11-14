Станислава Черчесова "отправили" в российский клуб

Экс-защитник сборной России Юрий Жирков в интервью "Матч ТВ" высказал мнение, что назначение главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова в московский "Спартак" могло бы заметно усилить команду, сообщают Vesti.kz.

Ранее Артем Дзюба также заявил "Матч ТВ", что для достижения высоких результатов клубу стоило бы пригласить Черчесова и Мирослава Ромащенко.

"Читал, что Дзюба в интервью сказал про Черчесова и Ромащенко в "Спартаке". Согласен с ним. Думаю, это назначение сделало бы "Спартак" сильнее. Я играл при этом тренере и знаю его принципы работы. Он хочет и работает на все сто процентов. Много тактических нововведений я узнал от него. Черчесов был бы отличным кандидатом в "Спартак", - сказал Жирков "Матч ТВ".

Черчесов и Ромащенко работали вместе в "Жемчужине", "Тереке" (ныне - "Ахмат"), "Амкаре", московском "Динамо", польской "Легии", сборной России и венгерском "Ференцвароше".

Напомним, Черчесов был представлен в качестве главного тренера национальной команды летом. Под его руководством сборная Казахстана провела четыре матча, один раз сыграв вничью и трижды проиграв с общим счетом 0:8.