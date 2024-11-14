Обладатель "Золотого мяча" назвал самых сложных соперников: Роналду вне списка

Полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри Эрнандес поделился, мнением о том, кто, стал для него самыми трудными соперниками за карьеру, сообщают Vesti.kz.

"Раньше это был Лионель Месси. Что касается АПЛ, то это Салах на пике. Особенно он хорош на "Энфилде". Мохамед там как нож, против него очень тяжело играть", - передает слова Эрнандеса Bola Vip.

Примечательно, что испанец не упомянул Криштиану Роналду, против которого он провел в разных турнирах десять матчей.

Напомним, что в этом году Родри был удостоен "Золотого мяча". На данный момент он восстанавливается после травмы крестообразных связок колена.

Контракт игрока с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2027 года, а его текущая рыночная стоимость оценивается в 130 миллионов евро.