Президент Ла Лиги разоблачил Мбаппе и "Реал"
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал чемпионскую гонку в чемпионате Испании и оценил роль Килиана Мбаппе в "Реале", сообщают Vesti.kz.
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал чемпионскую гонку в чемпионате Испании и оценил роль Килиана Мбаппе в "Реале", сообщают Vesti.kz.
"Барселона" выиграла Ла Лигу два года назад, футбол - это не математика. О Мбаппе все говорили: "Теперь "Реал" будет непобедим", но футбол не так работает.
Им приходится адаптироваться, они люди… это к счастью, что футбол устроен не так. Бывают ситуации, когда Мбаппе приходит в команду и ничего не выигрывает, или "Жирона" борется за чемпионство за три тура до конца. "Барселона" находится в тяжелом положении, и тем ценнее ее успех, ведь его никто не ожидал", - цитирует Тебаса Marca.
Напомним, в прошлом сезоне "Реал" стал чемпионом Ла Лиги. В нынешнем, "сливочные" набрав 27 очков после 13 туров, занимают второе место в таблице, уступая шесть баллов "Барселоне". При этом, "Реал" сыграл на один матч меньше.
Добавим, Мбаппе перешел в "Реал" летом текущего года. Ранее француз защищал цвета парижского ПСЖ.
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