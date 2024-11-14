Президент Ла Лиги разоблачил Мбаппе и "Реал"

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал чемпионскую гонку в чемпионате Испании и оценил роль Килиана Мбаппе в "Реале", сообщают Vesti.kz.

"Барселона" выиграла Ла Лигу два года назад, футбол - это не математика. О Мбаппе все говорили: "Теперь "Реал" будет непобедим", но футбол не так работает.

Им приходится адаптироваться, они люди… это к счастью, что футбол устроен не так. Бывают ситуации, когда Мбаппе приходит в команду и ничего не выигрывает, или "Жирона" борется за чемпионство за три тура до конца. "Барселона" находится в тяжелом положении, и тем ценнее ее успех, ведь его никто не ожидал", - цитирует Тебаса Marca.