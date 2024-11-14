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Президент Ла Лиги сделал выбор между Месси и Роналду

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Президент Ла Лиги сделал выбор между Месси и Роналду ©ФК "Интер Майами"/ФК "Аль-Наср"

Президент чемпионата Испании по футболу (Ла Лига) Хавьер Тебас сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

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Президент чемпионата Испании по футболу (Ла Лига) Хавьер Тебас сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Функционер принял участие в блиц-опросе. 

– Месси или Криштиану?

– Месси.

– "Барса" Гвардиолы или "Реал" Анчелотти?

– "Барса" Гвардиолы. А я фанат "Реала".

Роналду признался, в чем Месси лучше него

Напомним, Роналду выступал в Ла Лиги за мадридский "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе "сливочных" португалец выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира, а также стал лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба (450 голов в 438 матчах).

Месси находился в системе "Барселоны" с 2000 по 2021 год. В составе "сине-гранатовых" аргентинец стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны. Четырежды Месси выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

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