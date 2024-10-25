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Мировой футбол
Вчера 14:15
 

Роналду признался, в чем Месси лучше него

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Роналду признался, в чем Месси лучше него ©ФК "Аль-Наср"/ФК "Интер Майами"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, в чем аргентинец Лионель Месси превосходит его, сообщают Vesti.kz со ссылкой на SPORTbible.

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Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, в чем аргентинец Лионель Месси превосходит его, сообщают Vesti.kz со ссылкой на SPORTbible.

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Так, Роналду признался, что Месси был лучше его только в одном аспекте на футбольном поле, а также назвал черту, которую он хотел бы перенять у аргентинца.

Во время вручения "Золотого мяча" в 2016 году, который кстати получил португалец, Роналду признался, что хотел б иметь одну особенность своего визави в собственном арсенале:

"Его левая нога достаточно хорошая – лучше, чем моя. Я хотел бы иметь ее".

Сам Месси отреагировал на такое признание:

"Зависть – это очень негативная черта. Криштиану имеет много замечательных качеств, которые хотел бы иметь каждый игрок. У нас просто свой индивидуальный стиль".

Напомним, что Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". Это абсолютный рекорд. У его ближайшего преследователя - Роналду пять таких наград.

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