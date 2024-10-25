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Вчера 16:24
 

"Реал" задумал подрезать у Роналду чемпиона Европы

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"Реал" задумал подрезать у Роналду чемпиона Европы ©x.com/AlNassrFC

Защитник сборной Испании и саудовского "Аль-Насра" Эмерик Лапорт может вернуться в европейский топ-чемпионат, передает Vesti.kz со ссылкой на Todofichajes.

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Защитник сборной Испании и саудовского "Аль-Насра" Эмерик Лапорт может вернуться в европейский топ-чемпионат, передает Vesti.kz со ссылкой на Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован мадридский "Реал". Руководство "королевского" клуба планирует предпринять попытку заполучить игрока в январское трансферное окно. Рыночная стоимость Эмерика составляет 20 миллионов евро.

Срок действующего контракта игрока с "Аль-Насром", главной звездой которого является португалец Криштиану Роналду, истекает в 2026 году. До этого клуба Лапорт выступал за "Манчестер Сити" и "Атлетик" из Бильбао. За сборную Испании играет с 2021 года. В этом году с национальной командой стал чемпионом Европы.

После десяти туров чемпионата Испании "Реал" занимает второе место в турнирной таблице.

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