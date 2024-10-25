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Футзал
Вчера 17:13
 

Разгромом закончился матч главной сенсации Казахстана в Лиге чемпионов

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Разгромом закончился матч главной сенсации Казахстана в Лиге чемпионов ©МФК "Семей"

В матче основного раунда Лиги Чемпионов по футзалу в Алматы чемпион Казахстана "Семей" сыграл с венгерским "Халадашем", передает Vesti.kz.

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В матче основного раунда Лиги Чемпионов по футзалу в Алматы чемпион Казахстана "Семей" сыграл с венгерским "Халадашем", передает Vesti.kz.

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Встреча завершилась победой "Семея" со счетом 6:1. В составе победителей голами отличились: дважды Феррао, Дедезиньо, Чингиз Есенаманов, Кайо Торрес и Родригиньо.

Таким образом, "Семей" набрал три очка и стал третьим участником элитного раунда Лиги Чемпионов из группы 4. В прошлом туре досрочно путевки в этот раунд получили португальский "Спортинг" и алматинский "Кайрат". Обе команды набрали по шесть очков.

В 18:00 "Кайрат" и "Спортинг" определят победителя группы. Далее в ЛЧ будет элитный раунд из четырех групп, победители которого выйдут в Финал четырех. В этой ЛЧ только Казахстан, Португалия, Испания и Хорватия представлены двумя клубами.

Жеребьевка элитного раунда пройдет 31 октября, матчи - с 26 ноября по 1 декабря на площадке одной из команд.

Лига чемпионов Футзал Венгрия

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