Суперкамбэк! "Кайрат" отыгрался с 0:2 и обыграл победителя Лиги чемпионов

Сегодня, 25 октября, в Алматы состоялся матч группового этапа футзальной Лиги чемпионов между "Кайратом" и португальским "Спортингом", передают Vesti.kz.

Встреча завершилась невероятным камбэком алматинцев, которые отыгрались со счета 0:2 и добились волевой победы (3:2). В составе победителей голами отметились Кевин Арриета, Алиссон и Деннис, поразивший пустые ворота.

К 12-й минуте встречи игроки португальского клуба отличились два раза, но на последней минуте первого тайма Арриета сократил отставание.

На 25-й минуте Аллисон сравнял счет и вывел "Кайрат" на первое место в группе 4 по дополнительным показателям. "Спортингу" пришлось пойти на риск и заменить вратаря на полевого игрока: голкипер "Кайрата" Деннис забил гол в пустые ворота - 3:2.

Таким образом, "Кайрат" набрал девять очков и выиграл группу 4, "Спортинг" стал вторым с шестью баллами. Помимо этих двух команд путевку в элитный раунд турнира завоевал сенсационный чемпион Казахстана - клуб "Семей".

Отметим, что "Спортинг" является действующим победителем Лиги чемпионов, а жеребьевка элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу состоится 31 октября. Игры следующего раунда турнира состоятся через месяц: с 26 ноября по 1 декабря.

Разгромом закончился матч главной сенсации Казахстана в Лиге чемпионов