Роналду "бросил" "Аль-Наср". Известны последствия

Саудовский "Аль-Наср" в гостях сыграл вничью с "Аль-Холудом" в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передает Vesti.kz.

Матч выдался богатым на голы и закончился со счетом 3:3. В составе "Аль-Холуда" дубль оформил Мизиан Маолида и еще один мяч забил Джексон Мулека. В составе "Аль-Насра" два гола забил Талиска и еще один раз отличился Эмерик Ляпорт.

Отметим, что в последний момент играть отказался лидер команды Криштиану Роналду.

После восьми сыгранных матчей в чемпионате "Аль-Наср" идет на третьем месте и имеет в активе 18 очков. В свою очередь "Аль-Холуда" после восьми игр набрала 6 очков и поднялась на 14-ое место.

Напомним, что Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года.