Лидер "Барселоны" сделал шокирующее заявление об уходе
Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал, что несколько раз задумывался об уходе из каталонского клуба, передают Vesti.kz.
Вингер "Барселоны" Рафинья рассказал, что несколько раз задумывался об уходе из каталонского клуба, передают Vesti.kz.
Бразилец заявил, что чувствовал давление со стороны болельщиков.
"Подобных моментов было несколько. Первые пол года в клубе, период с лета до чемпионата мира — это был не лучший старт, так что мне приходила в голову мысль покинуть команду. Тогда было много сомнений в себе. У меня есть неприятная привычка сильно себя критиковать, и из-за этого давления я думал об уходе.
Конечно, после ЧМ ситуация кардинально изменилась, за следующие шесть месяцев я показал хорошие результаты.
Что касается прошлого сезона, то после травм, а также в конце чемпионата, когда я много читал новостей о том, что клуб хочет меня продать, что фанаты требуют моего ухода из "Барселоны", мне снова приходили в голову мысли о трансфере, об уходе туда, где нет давления. Но небольшое давление должно быть. Всегда мечтал играть за большие клубы, в важных матчах сборной, и без давления эти мечты не сбудутся, они идут с ним бок о бок.
Так что, слава богу, я не позволил этим мыслям поглотить меня в те моменты. Я просто сосредоточился на усердной работе и адаптации к новым ролям", — приводит слова Рафиньи ESPN.
В текущем сезоне на счету бразильца 9 голов и шесть ассистов в 13 матчах за клуб во всех турнирах.
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