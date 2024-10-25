Роналду "бросил" "Аль-Наср" и выбрал Джорджину

Португальская звезда "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хулуда", передает Vesti.kz.

Роналду не попал даже в заявку своей команды. Судя по всему, Роналду пропускает матч из-за госпитализации Джорджины Родригес. Подруга футболиста провела несколько дней в больнице из-за пневмонии. Джорджину уже выписали, но Криштиану, очевидно, решил остаться рядом с семьей, учитывая ситуацию.

Португалец выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Действующий контракт португальца с командой рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Отметим, что Криштиану и Джорджина все еще не узаконили свои отношения, вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду. Сейчас семья проживает в Саудовской Аравии, после перехода Роналду в "Аль-Наср".