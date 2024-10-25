В АПЛ начали охоту за "наследником Месси"

Два топ-клуба английской премьер-лиги захотели подписать 17-летнего футболиста каталонской "Барселоны" Ламина Ямаля, передает Vesti.kz со ссылкой на Teamtalk.

Согласно сведениям журналистов, заполучить игрока хотят лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль".

"Сине-гранатовые" могут расстаться со своей звездой из-за финансовых трудностей. Ямаль в настоящий момент оценивается в 150 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между "Барселоной" и Ламином истекает летом 2026 года

В текущем сезоне вингер провел 13 матчей за каталонскую команду, записав на свой счет пять забитых мячей и семь голевых передач.

Добавим, что в составе сборной Испании он стал чемпионом Европы.