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Испания
Вчера 23:19
 

В АПЛ начали охоту за "наследником Месси"

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В АПЛ начали охоту за "наследником Месси" ©ФК "Барселона"

Два топ-клуба английской премьер-лиги захотели подписать 17-летнего футболиста каталонской "Барселоны" Ламина Ямаля, передает Vesti.kz со ссылкой на Teamtalk.

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Два топ-клуба английской премьер-лиги захотели подписать 17-летнего футболиста каталонской "Барселоны" Ламина Ямаля, передает Vesti.kz со ссылкой на Teamtalk.

Согласно сведениям журналистов, заполучить игрока хотят лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль".

"Сине-гранатовые" могут расстаться со своей звездой из-за финансовых трудностей. Ямаль в настоящий момент оценивается в 150 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между "Барселоной" и Ламином истекает летом 2026 года

В текущем сезоне вингер провел 13 матчей за каталонскую команду, записав на свой счет пять забитых мячей и семь голевых передач.

Добавим, что в составе сборной Испании он стал чемпионом Европы.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
2 Манчестер Сити 8 6 2 0 19-9 20
3 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5 Брайтон энд Хов Альбион 8 4 3 1 14-10 15
6 Челси 8 4 2 2 17-10 14
7 Тоттенхэм Хотспур 8 4 1 3 18-9 13
8 Ноттингем Форест 8 3 4 1 8-6 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 3 3 2 8-8 12
10 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
11 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
12 Манчестер Юнайтед 8 3 2 3 7-9 11
13 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14 Лестер Сити 8 2 3 3 12-14 9
15 Вест Хэм Юнайтед 8 2 2 4 11-15 8
16 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18 Кристал Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20 Вулверхэмптон Уондерерс 8 0 1 7 10-23 1

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