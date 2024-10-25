Казахстанец нокаутировал соперника на чемпионате мира по боксу

Казахстанский боксер Аслан Елдибайулы провел свой первый бой на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории свыше 92 килограммов Елдибайулы противостоял китайский супертяжеловес Жан Да. Этот поединок закончился победой казахстанца нокаутом во втором раунде.

Таким образом, наш боксер пробился в четвертьфинал турнира.

Ранее участие в турнире прекратил Мадияр Бексултанов, который проиграл узбекистанцу Джавохиру Мехриддинову. В свою очередь, в следующую стадию пробились Ахмет Усен и Бексултан Боранбек.

Добавим, что изначально заявка мужской сборной Казахстана на МЧМ-2024 выглядела так: Диас Берикбай (48 кг), Бексултан Боранбек (51 кг), Бауыржан Муратов (54 кг), Жансери Кошербаев (57 кг), Алексей Хаванцев (60 кг), Ахмет Усен (63,5 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сейлхан (70 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг), Мадияр Бексултанов (80 кг), Бакытжан Айтмуханов (86 кг), Расул Асанханов (92 кг), Аслан Елдибайулы (+92 кг).