Первая битва Казахстан - Узбекистан на ЧМ по боксу завершилась разгромным реваншем

На молодежном чемпионате мира-2024 по боксу в Будве (Черногория) состоялось первое противостояние Казахстана и Узбекистана, передает Vesti.kz.

У мужчин в весовой категории до 80 килограммов на стадии 1/16 финала встретились казахстанский боксер Мадияр Бексултанов и узбекистанец Джавохир Мехриддинов.

В итоге судьи единогласно зафиксировали победу Мехриддинова. Во втором раунде рефери снял с казахстанца один балл, а в третьем раунде отсчитал ему неоднозначный нокдаун.

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Таким образом, Джавохир вышел в следующую стадию соревнований, а Мадияр досрочно завершил выступление на этом турнире.

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Напомним, что Бексултанов и Мехриддинов уже встречались между собой в этом году, в полуфинале чемпионата Азии среди боксеров до 22 лет: тогда казахстанец победил раздельным решением судей и, когда хотел пожать руку своему оппоненту, тот дерзко оттолкнул его.