Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Вчера 21:03
 

Первая битва Казахстан - Узбекистан на ЧМ по боксу завершилась разгромным реваншем

  Комментарии

Поделиться
Первая битва Казахстан - Узбекистан на ЧМ по боксу завершилась разгромным реваншем ©КФБ

На молодежном чемпионате мира-2024 по боксу в Будве (Черногория) состоялось первое противостояние Казахстана и Узбекистана, передает Vesti.kz.

Поделиться

На молодежном чемпионате мира-2024 по боксу в Будве (Черногория) состоялось первое противостояние Казахстана и Узбекистана, передает Vesti.kz.

Продолжение
УЕФА обратилась к Игите после исторического события в Лиге чемпионов
Вчера 21:30  
Роналду "бросил" "Аль-Наср" и выбрал Джорджину
Вчера 21:56  
Рахмонов начал подготовку к чемпионскому бою в UFC
Вчера 22:24  

У мужчин в весовой категории до 80 килограммов на стадии 1/16 финала встретились казахстанский боксер Мадияр Бексултанов и узбекистанец Джавохир Мехриддинов.

В итоге судьи единогласно зафиксировали победу Мехриддинова. Во втором раунде рефери снял с казахстанца один балл, а в третьем раунде отсчитал ему неоднозначный нокдаун.

Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на ЧМ по боксу

Таким образом, Джавохир вышел в следующую стадию соревнований, а Мадияр досрочно завершил выступление на этом турнире.

Один балл решил судьбу боя казаха с призером чемпионата Азии на ЧМ по боксу

Напомним, что Бексултанов и Мехриддинов уже встречались между собой в этом году, в полуфинале чемпионата Азии среди боксеров до 22 лет: тогда казахстанец победил раздельным решением судей и, когда хотел пожать руку своему оппоненту, тот дерзко оттолкнул его.

Сборная Казахстана по боксу Бокс Казахстан Узбекистан Черногория

Реклама

Живи спортом!