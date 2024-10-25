Один балл решил судьбу боя казаха с призером чемпионата Азии на ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Ахмет Усен провел первый бой на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 63,5 килограмма он сразился с таджикистанцем Русланом Гафуровым и проиграл ему раздельным решением судей. Во втором раунде рефери снял с Усена один балл.

Таким образом, Гафуров вышел в 1/8 финала, а Усен покинул соревнование.

В этом году Усен выступал на чемпионате Азии среди молодежи, где завоевал бронзовую медаль.

При этом его соперник, является бронзовым призером молодежного ЧА 2022 года.