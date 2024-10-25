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Любительский бокс
Вчера 18:53
 

Один балл решил судьбу боя казаха с призером чемпионата Азии на ЧМ по боксу

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Один балл решил судьбу боя казаха с призером чемпионата Азии на ЧМ по боксу ©КФБ

Казахстанский боксер Ахмет Усен провел первый бой на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Ахмет Усен провел первый бой на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 63,5 килограмма он сразился с таджикистанцем Русланом Гафуровым и проиграл ему раздельным решением судей. Во втором раунде рефери снял с Усена один балл.

Таким образом, Гафуров вышел в 1/8 финала, а Усен покинул соревнование.

В этом году Усен выступал на чемпионате Азии среди молодежи, где завоевал бронзовую медаль.

При этом его соперник, является бронзовым призером молодежного ЧА 2022 года.

Сборная Казахстана по боксу Бокс Казахстан Черногория

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