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Любительский бокс
Вчера 15:59
 

Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на ЧМ по боксу

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Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на ЧМ по боксу ©КФБ

Казахстанские боксеры продолжают выступление на проходящем в Будве (Черногория) чемпионате мира-2024 среди молодежи, передает Vesti.kz.

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Казахстанские боксеры продолжают выступление на проходящем в Будве (Черногория) чемпионате мира-2024 среди молодежи, передает Vesti.kz.

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В рамках очередного соревновательного дня свой стартовый поединок на первенстве должен был провести Бексултан Боранбек.

В предварительном раунде весовой категории до 51 килограмма его соперником значился Шон Памбени из Зимбабве.

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Однако африканский спортсмен не смог уложиться в вес перед боем, из-за чего не был допущен. Таким образом, Боранбек вышел в следующий круг без поединка.

Отметим, что в этом году Боранбек стал бронзовым призером молодежного чемпионата Азии в Астане, а также взял аналогичную награду на Кубке Евразии-2024.

Полный состав нашей сборной доступен по этой ссылке.

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