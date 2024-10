Нокаутом с одного удара обернулся бой на ЧМ по боксу с участием Казахстана

Армянский боксер Андраник Мартиросян одержал досрочную победу на молодежном чемпионате мира-2024, проходящем в Будве (Черногория), передают Vesti.kz.

В 1/32 финала весовой категории до 60 килограммов он встречался с немцем Деннисом Балко. Поединок закончился во втором раунде, когда Мартиросян апперкотом отправил соперника в тяжелый нокаут.

🥊 🇦🇲 Andranik Martirosyan (60 kg) secured a very impressive knockout victory against Germany's Dennis Balko and advanced to the 1/16 finals of the U18 World Boxing Championship. pic.twitter.com/Fy7sJy610J