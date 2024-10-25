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Вчера 21:30
 

УЕФА обратилась к Игите после исторического события в Лиге чемпионов

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УЕФА обратилась к Игите после исторического события в Лиге чемпионов ©КФФ

Капитан сборной Казахстана по футзалу Лео Игита стал первым вратарем, достигший отметки в 60 матчей в рамках Лиги Чемпионов, передает Vesti.kz.

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Капитан сборной Казахстана по футзалу Лео Игита стал первым вратарем, достигший отметки в 60 матчей в рамках Лиги Чемпионов, передает Vesti.kz.

УЕФА отреагировала на это событие и поздравила игрока с достижением на своей официальной странице инстаграм с подписью: "Первый вратарь сыгравший 60 матчей в Лиге Чемпионов. Есть ли в футзале более крутой парень, чем Лео Игита?".

Накануне "Семей", за который выступает Игита добился победы над венгерским "Халадашем" со счетом 6:1. Благодаря этому, сенсационный казахстанский чемпион пробился в элитный раунд еврокубков.


Напомним, что Игита пять раз становился лучшим вратарем мира.

УЕФА Футзал Казахстан

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