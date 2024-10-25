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Испания
Вчера 20:08
 

Анчелотти назвал главную проблему перед матчем против "Барселоны"

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Анчелотти назвал главную проблему перед матчем против "Барселоны" ©ФК "Реал Мадрид"

На пресс-конференции перед матчем между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной" главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти высказался о вингере "сине-гранатовых" Ламине Ямале, передает Vesti.kz.

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На пресс-конференции перед матчем между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной" главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти высказался о вингере "сине-гранатовых" Ламине Ямале, передает Vesti.kz.

Игра состоится 26 октября.

"Как остановить Ямаля? Мне очень нравится его манера игры, его настрой. Нам нужно учитывать соперника, но самое главное – концентрироваться на том, что мы сами должны делать. Для Ямаля сезон начался очень хорошо", - сказал Анчелотти.

"Реал" на текущий момент занимает в турнирной таблице Ла лиги второе место (24 очка), а "Барселона" - первое (27 очков).

Добавим, что Ямаль является воспитанником "Барселоны" и выступает за ее основную команду с прошлого года.

Анчелотти Карло Реал Мадрид Барселона Футбол Еврофутбол Ла Лига

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