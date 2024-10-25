Стали известны два новичка КПЛ-2025

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Сегодня, 25 октября, завершился чемпионат Первой лиги, по итогам которого чемпионом стал кокшетауский "Окжетпес", передает Vesti.kz со ссылкой на QFL.
Сегодня, 25 октября, завершился чемпионат Первой лиги, по итогам которого чемпионом стал кокшетауский "Окжетпес", передает Vesti.kz со ссылкой на QFL.
В решающем матче заключительного 30-го тура команда на домашнем стадионе разгромила кызылординский "Кайсар-Жас" со счетом 5:0. Эта победа позволила "Окжетпесу" набрать 63 очка и занять первое место, дающее право на попадание в премьер-лигу.
Еще одну путевку в высший дивизион завоевал жезказганский "Улытау", который в свой дебютный сезон, набрал 60 очков и занял второе место в розыгрыше.
Бронзовым призером соревнования с 58-ю очками стал актауский "Каспий", а во Вторую лигу отправился клуб "Арыс" из Туркестанской области, который занял 15-е место в турнирной таблице.
Напомним, розыгрыш Первой лиги проходил с 4 апреля по 25 октября.
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