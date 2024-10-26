Месси взбесился в матче плей-офф МЛС

В Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился первый матч плей-офф МЛС стадии 1/8 финала между "Интер Майами" и "Атлантой Юнайтед", передают Vesti.kz.

На второй минуте игры счет открыл уругвайский нападающий хозяев поля Луис Суарес с передачи испанского защитника Жорди Альбы. На 39-й минуте грузинский полузащитник "Атланты" Саба Лобжанидзе забил ответный гол. На 60-й минуте Жорди Альба с подачи аргентинского форварда Лионеля Месси принес победу "Интер Майами".

При этом, лидер "Интер Майами" Лионель Месси был раздосадован тем, что не забил самостоятельно, эмоционально отреагировав на несколько неиспользованных моментов.

Вторая игра "Атланты" с "Интером" пройдет в ночь на 3 ноября. Если понадобится третья, она пройдет в ночь на 10 ноября.