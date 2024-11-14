Бывшая российская фигуристка призналась Казахстану в любви на казахском языке

Бывшая российская фигуристка, представляющая ныне Казахстан Софья Самоделкина в своем телеграм-канале выразила благодарность всем, кто поддерживал ее на пути к успеху, сообщают Vesti.kz.

На прошедшем турнире в Эстонии Tallinn Trophy Самоделкина показала впечатляющий результат и завоевала серебряную медаль.

"Благодарю вас за поддержку. Спасибо каждому, кто меня поддерживает. Мама, папа, бабуля, моя любимая сестра, тетя Наташа, Поля, и брату, и все мои подруги, спасибо вам. И отдельно спасибо Эльмире Сарсенгалиевне, спасибо, что вы рядом. Движемся дальше. Казахстан-Мен сені жақсы көремін (Казахстан - я люблю тебя)", - написала Самоделкина в своем телеграм-канале.

Фигуристка Самоделкина ответила на критику о смене гражданства

Напомним, 17-летняя Самоделкина приняла решение сменить российское спортивное гражданство на казахстанское летом 2023 года. В мае 2024 года ее переход под флаг Казахстана был официально одобрен. В августе фигуристка была включена в состав сборной Казахстана.