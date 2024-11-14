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Жанибеку Алимханулы "надели" корону. Он отреагировал

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Жанибеку Алимханулы "надели" корону. Он отреагировал ©Top Rank

Один из пользователей соцсети X (бывший Twitter) опубликовал изображение чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) в короне, сообщают Vesti.kz.

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Один из пользователей соцсети X (бывший Twitter) опубликовал изображение чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) в короне, сообщают Vesti.kz.

На нем казахстанский боксер представлен в национальной одежде с беркутом на руках.

"Казахский воин. Жанибек Алимханулы", - подписал публикацию ее автор.

Алимханулы репостнул пост, сопроводив публикацию эмодзи в виде флага Казахстана.

Последний бой Алимханулы провел 4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия), когда в девятом раунде нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Казахстан

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