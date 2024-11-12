Фигуристка Самоделкина ответила на критику о смене гражданства

Новый лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина в интервью для YouTube-каналу SauBall поделилась впечатлениями от поездки в США на стажировку, рассказала о своей популярности и выступлении на Мемориале Дениса Тена, сообщают Vesti.kz.

17-летняя фигуристка в июле одержала победу на летнем чемпионате Казахстана по фигурному катанию, а затем дебютировала за национальную команду. С 12 по 13 ноября Софья примет участие в турнире ISU CS Tallinn Trophy 2024 в Эстонии. Это будут ее вторые соревнования на взрослом уровне за сборную Казахстана: ранее она завоевала серебро на Мемориале Дениса Тена в Астане.

В октябре Софья Самоделкина отправилась на стажировку в США, чтобы тренироваться под руководством знаменитого наставника Рафаэля Арутюняна.

Напомним, 17-летняя Самоделкина приняла решение сменить российское спортивное гражданство на казахстанское летом 2023 года. В мае 2024 года ее переход под флаг Казахстана был официально одобрен. В августе фигуристка была включена в состав сборной Казахстана.