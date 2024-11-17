Узбекский боксер закатил яркий бой в карде чемпиона из Мексики

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел вечер бокса, в рамках которого состоялся бой в суперлегком весе между мексиканцем Оскаром Дуарте (28-2-1, 22 КО) и уроженцем Узбекистана Ботиржоном Ахмедовым (10-4, 9 КО), передают Vesti.kz.

Ахмедов выдал яркий поединок, который продлился все 10 раундов и завершился победой его соперника со счетом 98-92, 97-93 и 96-94.

В итоге Дуарте отпраздновал 28 победу при двух поражениях и одной ничьей. Ахмедов записал в свой пассив четвертое поражение при десяти выигрышах.

В середине 2010-х годов Ахмедов выступал за сборные Украины и Турции по боксу, победитель и призер многих турниров международного значения, участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Начиная с 2017-го выступает на профессиональном уровне в России.

Напомним, что в главном событии ивента встретились чемпионы первого тяжелого веса по версиям WBA и WBO мексиканец Хильберто Рамирес (47-1, 30 КО) и британец Крис Биллэм-Смит (20-2, 13 КО) соответственно. Бой завершился в пользу Рамиреса, видео опубликовано здесь.