"Врачи сказали - будешь лечиться год". Путинцева откровенно высказалась о пропуске Олимпиады

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№29) принесла своей сборной досрочную победу в противостоянии плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Южной Кореи. Спортсменка поделилась своими эмоциями от важной победы на послематчевой пресс-конференции и подвела итоги сезона, не обойдя стороной вынужденный пропуск Олимпиады-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

Матч между 29-летней Путинцевой и 21-летней Ен Ву Ку (№418) закончился победой казахстанки в двух сетах - 6:4, 7:5. Теперь счет в астанинском противостоянии 3:0.

- Сегодня играла не в свой лучший теннис. Были небольшие проблемы с энергией, потому что чувствовалось давление, как будто нельзя проиграть (смеется). В Кубке Билли Джин Кинг все играют хорошо, даже несмотря на рейтинг и возраст. В этом плане тяжело. Обычно играешь с теми, кого видишь каждую неделю, на них есть тактика, а тут должен действовать по ситуации, и это придает давление. Но я рада, что смогла справиться и выиграть в двух сетах.

- Вас очень поддерживали болельщики, но показалось, что в какой-то момент вы были ими недовольны. Что произошло?

- В этот момент они неуместно начали... Соперница вела 4:3 во втором сете, был тяжелый гейм с больше и меньше. Я чувствовала, что нельзя проигрывать, а соперница начала прибиваться к корту на кураже. И они начали петь "Капитан, улыбнитесь". И я думаю: "Мне сейчас точно не до улыбок, от слова совсем". Я сказала, мол, "будьте любезны, думайте, когда и какие песни вы поете". Просто я иногда бываю... ну, вы поняли (смеется).

- Вы заканчиваете сезон при родных болельщиках. Как будете отдыхать в межсезонье и готовиться к австралийской части?

- Я планирую лечиться, это правда (смеется). Меня сильно беспокоит колено, еще с Уимблдона. Откровенно говоря, у меня даже не было времени отдохнуть. Я проходила курс реабилитации во Франции, получала уколы, начала колено закачивать. Сегодня, в два часа ночи, я вылетаю в Турин, там проведу повторные процедуры, а затем буду работать с тренером по физподготовке. Как такового отдыха у меня не будет.

- У вас получился хороший сезон со стабильными результатами. Как вы оцените его сами?

- Сезон выдался хороший. Единственный провал был в начале сезона, в Австралии и ОАЭ. Затем я показывала классный теннис. Мне было очень-очень-очень обидно, что я не сыграла на Олимпиаде из-за колена. Я думала, что если пропущу два-три турнира на грунте, то смогу восстановиться и подготовиться к Олимпиаде. Но врачи мне сказали, что если я с таким коленом выйду на корт, то потом буду лечиться год, а то и больше. Поэтому мы приняли решение... Я все равно поехала в Париж, несмотря на все рекомендации. Сказала, что, нет, мы будем пробовать. Готовились, но ничего в итоге не получилось. Перед матчем мне тренер просто сказал, чтобы я головой подумала, что мне важнее - просто сыграть гейм, упасть и потом не играть год, или, все-таки, взять еще одну паузу и попробовать что-то улучшить. Было принято решение не играть Олимпиаду. Потом пришлось пропустить Монреаль, я туда тоже поехала, думала подготовиться, но не подготовилась. В Цинциннати я почувствовала себя лучше, но, если честно, мы не рассчитывали, что мы там что-то можем выиграть. Получилось так, что я неплохо сыграла в одиночке и паре, но потом опять колено начало побаливать, и я снялась с Монтеррея. Потом играла US Open, выступала неплохо. В этом году из-за травм пришлось пропустить много очень важных турниров. Но, в целом, сезоном я довольна, считаю, что играла на хорошем уровне. Надеюсь, что мы сейчас хорошо подготовимся к новому сезону. Мне повезло, что в моей команде появился Матео Донати, что у нас хороший тандем сложился. Сейчас я не отдыхаю, буду лечиться.

Отметим, что теперь сборная Казахстана сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Матчи пройдут весной будущего года, а соперники пока неизвестны. В случае победы в квалификации, казахстанки пробьются в финальную часть чемпионата мира - Billie Jean King Cup Finals.

Добавим, что четвертый матч, даже несмотря на уже известный итоговый вердикт, будет сыгран. Впереди зрителей ждет парная встреча, от результата которой уже ничего зависеть не будет.