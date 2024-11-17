Легенда UFC оформил нокаут в главном бою против экс-чемпиона

Сегодня, 17 ноября, в Нью-Йорке (США) прошел турнир UFC 309, главным событием которого стал поединок действующего чемпиона тяжелого веса американца Джона Джонса (28-1) против бывшего обладателя титула Стипе Миочича (20-5) из США, передают Vesti.kz.

Первый раунд получился мощным и остался за Джонсом, а второй соперники провели в осторожной манере. А в третьем Джонс сумел-таки финишировать Миочича.

Джонс - бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации. Многие считают Джонса уникумом в MMA, а также лучшим бойцом за всю историю существования смешанных единоборств.

Миочич дважды становился чемпионом лучшей лиги мира в тяжелом весе, обладатель рекорда по количеству побед в титульных поединках в истории тяжелого веса UFC. Первый и единственный боец в истории тяжелого веса UFC, сумевший защитить титул три раза подряд.

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