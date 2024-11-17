"Барселона" решила увести у "Реала" игрока и сделать ему финальное предложение

"Барселона" хочет переманить в свой состав канадского защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса, которым также интересуется "Реал", передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик очень заинтересован в подписании Дэвиса, который является одним из ключевых игроков "Баварии".

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У Дэвиса заканчивается контракт с "Баварией" летом 2025 года, но немецкий клуб не намерен отпускать его бесплатно. Игрок со своей стороны рассматривает новые варианты продолжения карьеры, и "Реал" и "Барселона" видят в нем стратегическую возможность усилить свои составы. В случае с "сине-гранатовыми" Флик не только знаком с Дэвисом по работе в Германии, но и является поклонником его стиля игры: скорости, атакующих способностей и самоотдачи в обороне.

Мадридский "Реал" уже провел переговоры с окружением Дэвиса, но появление "Барселоны" может на многое повлиять. В каталонском клубе понимают, какой вклад может внести игрок, а потому собираются ему сделать предложение, которое будет очень конкурентоспособным. Цель - убедить канадца не только привлекательным спортивным проектом, но и возможностью стать фундаментальной частью схемы Флика.

Для "Барселоны" подписание Дэвиса - это не только рыночная возможность, но и необходимость. Уже некоторое время клуб ищет левого защитника, способного сразу вписаться в состав.

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Отмечается, что спортивный директор "Барселоны" Деку готовит финальное предложение по трансферу и этим самым хочет увести игрока у "Реала", своего извечного соперника.

24-летний Дэвис выступает за "Баварию" с 2019 года. В текущем сезоне Бундеслиги он провел 9 матчей и занес в свой актив 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 50 миллионов евро.