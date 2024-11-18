Сборная Казахстана сотворила историю в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу на минорной ноте завершила групповой этап Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова уступили на выезде Норвегии, передают Vesti.kz.

Разгромом закончился последний матч Казахстана в Лиге наций

Для казахстанской команды это поражение стало пятым в шести матчах с общей разницей мячей 0-15.

По информации телеграм-канала Ино-Карп, ни одна сборная в истории Лиги наций выше Лиги D не заканчивала группу с подобным показателем.

Казахстан начинал турнир с ничьей в матче с Норвегией (0:0), после чего проиграл Словении (0:3, 0:1), Австрии (0:4, 0:2) и той же Норвегии (0:5). В итоге команда Черчесова, имея в активе 1 балл, заняла последнее, четвертое место в группе 3 и вылетела в Лигу С. Норвегия (13 очков) выиграла группу и с первого места напрямую вышла в Лигу А, Австрия (11) со второго места поборется за повышение в стыковых матчах. Словении (8) также предстоят стыки, но за сохранение прописки в Лиге В.