Сборная Казахстана сотворила историю в Лиге наций
Сборная Казахстана по футболу на минорной ноте завершила групповой этап Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова уступили на выезде Норвегии, передают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу на минорной ноте завершила групповой этап Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова уступили на выезде Норвегии, передают Vesti.kz.
Разгромом закончился последний матч Казахстана в Лиге наций
Для казахстанской команды это поражение стало пятым в шести матчах с общей разницей мячей 0-15.
По информации телеграм-канала Ино-Карп, ни одна сборная в истории Лиги наций выше Лиги D не заканчивала группу с подобным показателем.
Казахстан начинал турнир с ничьей в матче с Норвегией (0:0), после чего проиграл Словении (0:3, 0:1), Австрии (0:4, 0:2) и той же Норвегии (0:5). В итоге команда Черчесова, имея в активе 1 балл, заняла последнее, четвертое место в группе 3 и вылетела в Лигу С. Норвегия (13 очков) выиграла группу и с первого места напрямую вышла в Лигу А, Австрия (11) со второго места поборется за повышение в стыковых матчах. Словении (8) также предстоят стыки, но за сохранение прописки в Лиге В.
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