Впервые за 20 лет карьеры, или с чем столкнулся Черчесов в сборной Казахстана?

Российский специалист Станислав Черчесов провел стартовые шесть матчей на посту главного тренера сборной Казахстана. Цикл в Лиге наций полностью провален: команда набрала лишь одно очко в шести матчах, не забила ни гола, но пропустила 15, а еще автоматически вылетела в дивизион С. Корреспондент Vesti.kz решил выяснить, а бывали ли у Черчесова старты хуже на предыдущих местах работы.

Сборная Казахстана - 11-е место работы для Черчесова-тренера. Он начал свой путь с командой в сентябре, как раз на старте розыгрыша Лиги наций 2024/25. В среднем его команда пропускала 2,5 мяча за матч и ни разу не забивала. Одно очко - это тоже полный провал.

Где были лучшие старты Черчесова?

Если говорить про лучшие показатели, то выделяется его начало карьеры в московском "Спартаке". В 2007 году Станислав Саламович возглавил "красно-белых" и впервые начал работать тренером в России. В шести стартовых матчах столичные одержали пять побед, один раз сыграли вничью и не проиграли ни разу. Заметили, что это зеркальная статистика сборной Казахстана при нем?

За шесть игр команда забила 13 голов и пропустила пять, продемонстрировав хорошую результативность. Но, несмотря на многообещающий старт сезона, "Спартак" занял лишь второе место в чемпионате.

Все было здорово и на следующем месте работы Черчесова. В 2011-м он возглавил клуб второго дивизиона "Жемчужину Сочи". После шести матчей на счету команды было четыре победы, одна ничья и единственное поражение, а разница мячей - 8:4. 13 очков из 18 - неплохой показатель.

В 2004-2005 годах Черчесов хорошо начинал у руля австрийского "Ваккера" в высшем дивизионе. После первых шести матчей было три победы, две ничьих и одно поражение, а это 11 очков. А еще у него был рекорд результативности по первым играм - 16:8.

В венгерском "Ференцвароше" в 2022 году было чуть хуже, но тоже неплохо. После шести встреч зафиксировано три победы, одна ничья и два поражения с разницей 6:5. 10 набранных очков. Столько же баллов за аналогичное количество игр было в польской "Легии" в 2015-м. При нем игроки забили девять голов и пропустили шесть.

Средние показатели в первых матчах были у руля пермского "Амкара" (2013) и московского "Динамо" (2014). У первых он добыл две победы и три ничьих, а со вторыми трижды выиграл и столько же раз проиграл. Но в Перми голов было немало - 6:4, в Москве же куда веселее - 15:10.

Первое место работы в тренерской карьере Черчесова - австрийский "Куфштайн" из региональной лиги, куда он пришел в 2004-м. У него там был полный паритет после шести матчей: по две победы, ничьих и поражений (разница - 5:7). Такие же показатели были при Черчесове у "Ахмата" в 2011 году. Разница голов после шести игр у руля грозненцев - 6:5.

Менее яркое начало было в сборной России, которую Черчесов возглавил в 2016 году. В первых шести матчах его команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и трижды проиграла. Разница голов была отрицательная - 6:8. Если считать очки, даже несмотря на товарищеский статус всех игр, то их набралось бы семь.

Как видим, таких провальных стартов, как в сборной Казахстана, у 61-летнего тренера еще никогда не было. И это за 20 лет работы тренером в 11 разных командах. Впервые за шесть стартовых игр его подопечные ни разу не забили и пропустили аж сразу 15 мячей!

Еще ни разу не было такого, чтобы в первых шести матчах его команда не добывала двух побед, а в сборной Казахстана у него нет даже одной виктории. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Станислав Саламович впервые в жизни столкнулся с такой ситуацией. И пока вопрос, как он будет из нее выходить, и останется ли вообще россиянин на своем нынешнем посту.

Напомним, что в последнем матче группового этапа Лиги наций сборная Казахстана в гостях проиграла Норвегии со счетом 0:5. При Черчесове сборная выдала шесть матчей: 0:0, 0:3, 0:4, 0:1, 0:2 и 0:5. Символично, что самый приемлемый счет был зафиксирован в первой игре, а самый унизительный - в последней...

Фото: КФФ (1), "Спорт-Экспресс", Александр Федоров (2), ФК "Ференцварош" (3), РФС, Константин Рыбин (4)©️