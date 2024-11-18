Выступавший за сборную Хорватии футболист узнал свою судьбу в клубе КПЛ

Стало известно об уходе из "Актобе" хорватского футболиста Матео Барача, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, Барач точно покинет команду. По остальным идут переговоры.

"Спортивная часть клуба уже вовсю работает над комплектованием нового состава. Однако для привлечения новых необходимо расторгнуть контракты со старыми игроками. Ориентировочно к середине декабря у актюбинцев будут предварительные наработки по составу. Но в отличие от "Ордабасы", конечно, массового исхода футболистов не ожидается - только точечные изменения", - пишет источник.

Барач провел 24 матча за "Актобе" во всех турнирах и забил один гол, заработав четыре предупреждения и одно удаление. 30-летний защитник до перехода в казахстанский клуб играл за бельгийский "Остенде", российские "Крылья Советов", "Сочи", австрийский "Рапид", швейцарский "Волен", хорватские "Осиек", "Шибеник", "Хрватски Драговоляц" и "Юнак". 11 января 2017 года в товарищеском матче против Чили Барач дебютировал за сборную Хорватии.