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Разгромом 6:1 с дублем футболиста "Актобе" закончился матч Лиги наций

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Разгромом 6:1 с дублем футболиста "Актобе" закончился матч Лиги наций ©instagram.com/sedofutbol/

Сборная Доминиканской Республики нанесла разгромное поражение команде Доминики в матче группового этапа Лиги Наций КОНКАКАФ, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Доминиканской Республики нанесла разгромное поражение команде Доминики в матче группового этапа Лиги Наций КОНКАКАФ, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:1. В составе победителей дубль оформил нападающий "Актобе" Дорни Ромеро (13-я и 65-я минуты).

Также отличились Хайнц Мершель (37-я и 49-я), Рафаэль Нуньес (68-я), Эрик Хапа (90+5 с пенальти).

Актобе ФК Лига наций Доминиканская Республика Футбол

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