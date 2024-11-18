Разгромом 6:1 с дублем футболиста "Актобе" закончился матч Лиги наций

Сборная Доминиканской Республики нанесла разгромное поражение команде Доминики в матче группового этапа Лиги Наций КОНКАКАФ, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:1. В составе победителей дубль оформил нападающий "Актобе" Дорни Ромеро (13-я и 65-я минуты).

Также отличились Хайнц Мершель (37-я и 49-я), Рафаэль Нуньес (68-я), Эрик Хапа (90+5 с пенальти).