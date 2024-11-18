Черчесов аут? В Казахстане подвели итоги выступления в Лиге наций

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Булат Есмагамбетов подвел корреспонденту Vesti.kz итоги выступления национальной сборной в Лиге наций. В ходе беседы он вынес вердикт российскому наставнику команды Станиславу Черчесову.

Накануне Казахстан был разгромлен Норвегией 0:5 и вылетел в дивизион С. Единственный балл в этой группе наша команда набрала в домашней встрече с норвежцами (0:0).

Сборная Казахстана сотворила историю в Лиге наций

"Что тут скажешь. Мы полностью провалили Лигу наций. Была единственная ничья в самом начале, когда норвежцы были сонными. В остальных матчах просто не было позитивных моментов. Хочется поддержать, найти какой-то плюс, однако мы даже не забили ни одного гола. Чего говорить, я даже атаки нашей команды с трудом могу вспомнить. Все понимают, что уровень соперников выше нашего. В прошлом году мы с сильными командами сражались и достойно проигрывали. Здесь видно отсутствие воли. Наши словно сдались еще до начала турнира. Я не хочу говорить о Черчесове - это решать федерации. Однако есть ощущение, что Казахстан не его команда. Он не смог стать своим и прочувствовать футболистов", - отметил Есмагамбетов.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом, тогда как ее предыдущий рулевой Магомед Адиев решил сосредоточиться на работе в "Ахмате", который он впоследствии покинул и на данный момент находится без работы.