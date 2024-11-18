"Пусть казахи не обижаются". В России объяснили фиаско Черчесова в Казахстане

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой прокомментировал результаты сборной Казахстана при Станиславе Черчесове, сообщают Vesti.kz. Под руководством российского специалиста сборная Казахстана проиграла пять матчей из шести с общим счетом 0:15.

"Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Станислав знал, куда шел и какой будет результат. Пусть казахи не обижаются на меня, но они ничего никогда не выигрывали, и не выиграют", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

Напомним, сборная Казахстана выступала в дивизионе B Лиги наций. В группе 3 национальна команда, набрав одно очко, заняла последнее место и вылетела в Лигу C.

Напомним, Черчесов был представлен в качестве главного тренера сборной Казахстана в июне 2024 года.