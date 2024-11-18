Роналду вызвал гнев у болельщиков европейской сборной: известны причины

Некоторых польских фанатов возмутило поведение игроков национальной команды Петра Зелиньски и Николы Залевски после матча Лиги наций против Португалии, сообщают Vesti.kz.

Футболисты сборной Польши после поражения от Португалии со счетом 1:5 остались, чтобы сделать фото с Криштиану Роналду. Ситуацию прокомментировал сам Зелиньски.

"Мы с Николой подошли и попросили сделать фото, вот и все. Мне не интересно, что происходит в социальных сетях. Для меня Роналду - один из лучших футболистов в истории. Мне захотелось сделать фото, что я и сделал. Почему это неприлично?. Мы проиграли, но что мне делать? Прятаться в углу? Я просто подошел и сделал фото. Не думаю, что сделал что-то неправильное", - цитирует Зелиньски портал Goal.

Напомним, матч Португалия - Польша прошел в ночь с 15 на 16 ноября в рамках группы 1 дивизиона A Лиги наций. Роналду сделал дубль в этой встрече, забив один из голов "ножницами".

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