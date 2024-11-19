В "Манчестер Сити" отреагировали на хет-трик Холанда Казахстану

В английском футбольном клубе "Манчестер Сити" отреагировали на хет-трик своего норвежского нападающего Эрлинга Холанда в ворота сборной Казахстана в матче шестого тура Лиги наций, передает Vesti.kz.

17 ноября сборная Норвегии на своем поле разгромила команду Казахстана со счетом 5:0. Холанд забил мячи на 23-й, 37-й и 71-й минутах встречи.

"Это то, что он делает! Эрлинг Холанд сделал хет-трик за сборную Норвегии сегодня вечером", - подписал пост официальный аккаунт "горожан" в Instagram.

Напомним, что в итоге сборная Казахстана набрала в шести матчах Лиги наций одно очко и вылетела в дивизион С.