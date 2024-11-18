В УЕФА приняли решение по сборной России перед отбором на ЧМ-2026

УЕФА выпустил официальный циркуляр перед жеребьевкой европейского отборочного турнира ЧМ-2026, в котором подтверждается, что сборная России не будет допущена к участию, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.

Согласно документу, который оказался в распоряжении у источника, календарь с датами и временем начала всех 192 матчей группового этапа будет опубликован вскоре после жеребьевки. Число матчей указывает на участие 54 команд вместо 55 - это значит, что одна сборная останется вне турнира.

Отборочный этап будет включать шесть групп по пять команд (с 20 матчами в каждой) и шесть групп по четыре команды (с 12 матчами в каждой). УЕФА распространил этот циркуляр еще 11 ноября.

Отметим, что последний официальный матч российская сборная провела в ноябре 2021 года. С 2022-го команда была отстранена ведущими футбольными организациями мира из-за политической ситуации. В итоге сборная России уже третий год проводит только товарищеские игры.

В последней игре команда Валерия Карпина разгромила Бруней (11:0) и сотворила историю.