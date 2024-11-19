Чемпион КПЛ-2024 спас европейскую сборную от вылета в Лиге наций

Сборная Беларуси, благодаря голу игрока "Кайрата" Александра Мартыновича в гостях сыграла вничью с командой Болгарии в матче шестого тура Лиги наций, передает Vesti.kz.

Матч проходил в Софии (Болгария) и завершился вничью - 1:1. На 13-й минуте Васил Панайотов вывел болгар вперед, но на 70-й минуте Мартынович спас свою команду.

Также в стартовом составе у сборной Беларуси вышли полузащитник "Астаны" Макс Эбонг и хавбек "Кайрата" Валерий Громыко. Эбонг провел весь матч; на 53-й минуте он получил желтую карточку, а Громыко был заменен на 59-й минуте.

В итоговой турнирной таблице группы 3 дивизиона С сборная Болгарии с 9 очками заняла второе место, а Беларусь финишировала третьей с 7-ю баллами. Таким образом, она сохранила прописку в дивизионе на следующий цикл.

В КПЛ-2024 победу одержал "Кайрат", который опередил "Астану" на один балл.