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Чемпион КПЛ-2024 спас европейскую сборную от вылета в Лиге наций

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Чемпион КПЛ-2024 спас европейскую сборную от вылета в Лиге наций ©ФК "Кайрат"

Сборная Беларуси, благодаря голу игрока "Кайрата" Александра Мартыновича в гостях сыграла вничью с командой Болгарии в матче шестого тура Лиги наций, передает Vesti.kz.

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Сборная Беларуси, благодаря голу игрока "Кайрата" Александра Мартыновича в гостях сыграла вничью с командой Болгарии в матче шестого тура Лиги наций, передает Vesti.kz.

Матч проходил в Софии (Болгария) и завершился вничью - 1:1. На 13-й минуте Васил Панайотов вывел болгар вперед, но на 70-й минуте Мартынович спас свою команду.

Также в стартовом составе у сборной Беларуси вышли полузащитник "Астаны" Макс Эбонг и хавбек "Кайрата" Валерий Громыко. Эбонг провел весь матч; на 53-й минуте он получил желтую карточку, а Громыко был заменен на 59-й минуте.

В итоговой турнирной таблице группы 3 дивизиона С сборная Болгарии с 9 очками заняла второе место, а Беларусь финишировала третьей с 7-ю баллами. Таким образом, она сохранила прописку в дивизионе на следующий цикл.

В КПЛ-2024 победу одержал "Кайрат", который опередил "Астану" на один балл.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК КПЛ Футбол Беларусь Лига наций

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