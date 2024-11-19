Испания установила абсолютный рекорд и переписала историю

Сборная Испании футболу отметилась уникальными достижениями в матче против Швейцарии в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Встреча дивизиона А прошла на стадионе "Элиодоро Родригес Лопес" в Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания) и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Таким образом, Испания досрочно гарантировала себе первое место в группе и выход в плей‑офф Лиги наций, однако эта победа позволила установить и два новых рекорда.

Как отмечает OptaJose, сборная Испании впервые одержала за календарный год 12 побед в официальных матчах, а также выдала самую протяженную в своей истории беспроигрышную серию: 13 игр.

Единственное поражение в 2024 году для сборной Испании произошло в товарищеском матче с Колумбией (0:1), который прошел 23 марта.

Кроме того, по данным Livescore, Испания выиграла 14 матчей из 17 сыгранных в 2024 году во всех официальных соревнованиях, что является абсолютным рекордом в истории национальной команды с учетом товарищеских матчей.

Ранее лучшим результатом для "Фурия Роха" являлся 2010 год, когда сборная выиграла 13 из 17 игр (одна ничья и три поражения) с учетом товарищеских. Кроме того, в 2010 году испанцы выиграли чемпионат мира, проходивший в ЮАР.

Напомним, что сборная Испании стала победителем Евро-2024, который прошел минувшим летом.

В Лиге наций УЕФА команда под руководством Луиса Де ла Фуэнте уверенно выиграла свою группу, набрав 16 баллов. Ближайшего преследователя в лице сборной Дании испанцы обошли на восемь очков.