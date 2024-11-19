Двойным камбэком с пятью голами обернулся матч чемпиона Европы в Лиге наций

Сборная Испании одержала волевую победу над командой Швейцарии в матче шестого тура Лиги наций, передает Vesti.kz

Матч проходил в Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания) и завершился победой испанцев со счетом 3:2. В составе сборной Испании голы забили Йереми Пино (32-я минута), Брайан Хиль (68-я) и Брайан Сарагоса (90+3, с пенальти); у швейцарцев отличились Жоэл Монтейру (63-я) и Анди Зекири (85-я, с пенальти). На 32-й минуте Педри (Испания) не реализовал пенальти.

Таким образом, сборная Испании набрала 16 очков и заняла первое место в группе 4 дивизиона А. Сборная Швейцарии с двумя очками завершила сезон на последнем, четвертом месте, и вылетела в дивизион В.

Напомним, что Испания является действующим чемпионом Европы. В финале последнего турнира она победила Англию.